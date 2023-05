Alessandro Del Piero si è espresso sulla partita d’andata della semifinale di Champions League tra Milan ed Inter

Dagli studi di Sky Sport, Del Piero parla così dell’andata dell’euroderby tra Milan ed Inter:

MILAN INTER– «Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu? Il centrocampo dell’Inter ha giocatori bravissimi a livello di tecnica e di grande personalità. Sono da anni qui per dire che l’Inter ha la rosa migliore del campionato, in tutti i suoi reparti, anche se Bergomi non è d’accordo. Quando hai giocatori così che giocano a questo livello puoi permetterti di tutto».

