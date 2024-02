A Sky Sport, Del Piero ha parlato così di Juve ed Allegri.

DEL PIERO – «L’anno scorso Allegri non è stato bravo, è stato eccellente. È stato eroico a creare un ambiente che potesse portare la Juventus in Champions League con tutto quello che è successo. Anche quest’anno ha vari meriti, come Yildiz e altri che sono entrati».

