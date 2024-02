Vertice anti-crisi in casa Juve, con Allegri che striglia i suoi giocatori. Poi toccherà ai leader del gruppo fare un discorso

Come scrive Tuttosport, è costante la comunicazione tra Allegri e Giuntoli, che insieme vogliono cercare di svegliare una squadra, questa Juve, in cui è evidente un calo sia mentale che fisico.

Max aveva detto che non servivano ramanzine, ma ora i toni dovranno decisamente cambiare per invitare il gruppo ad una sterzata nelle prestazioni e nei risultati. Previsto quindi un vertice tra tecnico e giocatori, in cui subito dopo toccherà anche ai senatori parlare: da Danilo ad Alex Sandro, i più “anziani” hanno l’obbligo di trascinare i giovani a rialzarsi.

