L’ex bandiera della Juventus Alessandro Del Piero ha esaltato l’Inter ritenendola una squadra assai competitiva

Ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha parlato dell’Inter e di Thuram.

«L’Inter sta facendo questo in questo avvio di stagione vincendo in campionato e Champions League. Va bene anche l’1-0 in questo momento. Thuram? Lo conosco fin da piccolo, sono felice di quello che sta facendo con l’Inter, può fare bene in un gruppo solido».

L’articolo Del Piero esalta l’Inter: «Stanno facendo bene, e su Thuram…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG