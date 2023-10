Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato a Sky sulla questione stadio: separata da quella dell’Inter

Giorgio Furlani a Sky prima di Borussia Dortmund Milan, parlando della questione stadio San Siro (la stessa situazione dell’Inter).

AVANTI CON SAN DONATO PER LO STADIO – «Assolutamente. È da 5 anni che sono coinvolto che ci battiamo per avere uno stadio competitivo a livello europeo. Vai in giro e impari dagli altri per implementare. Stiamo andando avanti col progetto San Donato e speriamo sia una grande realtà».

