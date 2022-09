Del Piero: «Leao e De Ketelaere visti nel derby possono essere determinanti in Champions». Le parole dell’ex calciatore

Alessandro Del Piero ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport anche del Milan che stasera esordirà in Champions League. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«A me l’anno scorso è piaciuto, nonostante l’eliminazione. Ora ha qualcosa in più, ad esempio Leao e De Ketelaere visti nel derby possono essere determinanti anche in Champions»

