Del Piero si è espresso sulla finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus:

«Una finale, nelle finali tutto quello che è stato prima possono confermarli o ribaltarli. Da entrambi ci sarà voglia di vincere. Può accadere di tutto. Inter ingiocabile? Da un po’ di tempo è la squadra che sta facendo meglio, ha dato segnali di continuità, di qualità con tutte le sue armi. Sta passando un momento ottimo: ha giocatori di qualità e un allenatore molto bravo. Pochi difetti se non nessuno. Decisivo? Entrambe fanno la differenza con la collettività, anche se nella collettività ci sono poi le stelle che emergono. Cosa deve fare il Napoli? Non perdere e vincere. Devi essere pronto a fare tutto, vediamo come andrà»

