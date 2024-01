L’ad dell’Inter Beppe Marotta si è espresso ai microfoni Rai a 90° minuto: le sue dichiarazioni sulla corsa scudetto

Marotta ha parlato a 90°minuto, le sue dichiarazioni sul duello scudetto tra Inter e Juventus:

«Sarà agguerrito, come non lo era da diversi anni. Noi siamo l’Inter e non possiamo nasconderci, vogliamo essere protagonisti e sappiamo di poter competere per il traguardo conclusivo. Dobbiamo farlo nel migliore dei modi con autostima, consapevolezza e rispetto».

L’articolo Marotta: «Scudetto agguerrito, ma l’Inter non si nasconde» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG