Del Piero: «Ruolo in società? Non c’è bisogno, mi sento ancora della Juve». Le dichiarazioni della leggenda bianconera

Alessandro Del Piero ospite in Puglia al Forum eventi di San Pancrazio Salentino da “Leggenda Bianconera”, un’associazione nella quale si ritrovano tutti i club juventini del territorio salentino e non solo. Queste le sue dichiarazioni sul ritorno alla Juve, riportato dal Quotidiano di Puglia.

RUOLO IN SOCIETA’ – «Io mi sento ancora della Juve, non c’è bisogno di avere un ruolo in società».

The post Del Piero: «Ruolo in società? Non c’è bisogno, mi sento ancora della Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG