Nazionali Juve settore giovanile: TUTTI gli impegni di Primavera e Under 17. La nota del club bianconero

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti gli impegni dei giocatori della Primavera e dell’Under 17 con le rispettive Nazionali.

COMUNICATO – «UNDER 19

ITALIA UNDER 19 (Domanico, Ripani, Turco) Due amichevoli a piano per gli Azzurri, l’11.09 alle 16.30 contro l’Olanda di Huijsen e prima, il 7, alla stessa ora, contro l’Irlanda del Nord

SLOVACCHIA UNDER 19 (Vinarcik) Doppia sfida amichevole con la Croazia per la Slovacchia, il 6 e il 9 settembre alle 16.30

ITALIA UNDER 18 (Bassino, Crapisto, Finocchiaro, Pagnucco) Due amichevoli per la Nazionale Under 18: giovedì 7 settembre (ore 16.30), contro la Serbia e domenica 10 (ore 16.30), contro i Paesi Bassi.

ITALIA UNDER 17 (Verde) Torneo triangolare in Germania con Danimarca (7.09 ore 16), Israele (9.09 ore 11) e, appunto, Germania (11.09, ore 11)

MAROCCO UNDER 17 (Boufandar) Doppia amichevole con l’Uzbekistan, l’8 e l’11 settembre alle 20

BELGIO UNDER 17 (Grelaud) Doppia amichevole con l’Irlanda, 9 e 11 settembre, alle 16 e alle 14

REP. CECA UNDER 17 (Sosna) Amichevole con Greuther Furth U19 il 5 alle 13 e con FC Nuremberg U19 il 9 settembre alle 13

CALENDARIO COMPLETO

GREUTHER FURTH U19 – REP. CECA U17 | 5.09, h.13.00 | Amichevole

BELGIO U19 – SCOZIA U19 | 6.09, h.16.00 | Amichevole

SLOVACCHIA U19 – CROAZIA U19 | 6.09, h.16.30 | Amichevole

DANIMARCA U17 – ITALIA U17 | 7.09, h.16.00 | Amichevole

ITALIA U19 – IRLANDA DEL NORD U19 | 7.09, h.16.30 | Amichevole

ITALIA U18 – SERBIA U18 | 7.09, h.16.30 | Amichevole

GERMANIA U20 – ITALIA U20 | 7.09, h.17.00 | U20 Elite League

BOSNIA ERZEGOVINA U21 – SLOVENIA U21 | 7.09, h.18.45 | Qual. Europei

LETTONIA U21 – ITALIA U21 | 8.09, h.16.00 | Qual. Europei

MAROCCO U17 – UZBEKISTAN U17 | 8.09, h.20.00 | Amichevole

IRLANDA U21 – TURCHIA U21 | 8.09, h.20.30 | Qual. Europei

ISRAELE U17 – ITALIA U17 | 09.09, h.11.00 | Amichevole

FC NUREMBERG U19 – REP. CECA U17 | 9.09, h.13.00 | Amichevole

BELGIO U17 – IRLANDA U17 | 9.09, h.16.00 | Amichevole

SLOVACCHIA U19 – CROAZIA U19 | 9.09, h.16.30 | Amichevole

ITALIA U18 – OLANDA U18 | 10.09, h.16.30 | Amichevole

GERMANIA U17 – ITALIA U17 | 11.09, h.11.00 | Amichevole

BELGIO U17 – IRLANDA U17 | 11.09, h.14.00 | Amichevole

ITALIA U19 – OLANDA U19 | 11.09, h.16.30 | Amichevole

REPUBBLICA CECA U20 – ITALIA U20 | 11.09, h.17.00 | U20 Elite League

MAROCCO U17 – UZBEKISTAN U17 | 11.09, h.20.00 | Amichevole

AUSTRIA U21 – BOSNIA ERZEGOVINA U21 | 12.09, h.18.00 | Qual. Europei

TURCHIA U21 – ITALIA U21 | 12.09, h.18.45 | Qual. Europei».

