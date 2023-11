Delio Rossi, ex allenatore della Sampdoria, ha parlato a MediaGol.it della stagione in Serie B dei blucerchiati

PAROLE – «La Sampdoria che retrocede dalla Serie A si presume che debba fare un campionato di vertice. Se sono nella parte destra della classifica significa che il campionato non sta andando. Una squadra che si chiama Sampdoria è destinata a lottare per la A, anche se poi gioca con i ragazzi della Primavera. Anche in questo caso, se hanno deciso di continuare con Pirlo vuol dire che l’hanno ritenuto adeguato».

