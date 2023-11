Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti garantisce che la sua squadra giocherà per cercare di conquistare il primo posto nel girone.

Planetwin365.news ha intervistato Javier Zanetti che non si è espresso solo sull’Inter; l’ex capitano inizia parlando della nazionale italiana. “Sono contento che Luciano abbia assunto questo ruolo, lo conosco bene e so quanto può dare alla Nazionale. Anche se farà i conti con qualche assenza per infortunio, preparerà al meglio le due sfide in arrivo. Sia la partita con la Macedonia del Nord che con l’Ucraina saranno difficili, ma penso che l’Italia darà una grande risposta dopo quello che è successo con gli due ultimi Mondiali. La sua assenza è stata un dispiacere per tutti quelli che amano il calcio, non solo per una questione di affetto ma anche per il ruolo che ha nella storia nella tradizione del calcio”.

Cammino europeo delle italiane

“È positivo che tutte abbiano la possibilità di qualificarsi alla seconda fase, visto che le competizioni europee sono sempre complicate. Per quanto riguarda l’Inter penso che abbia meritatamente raggiunto la qualificazione. Ora c’è da conquistare il primo posto nel girone, che non è scontato, e sicuramente la concentrazione non mancherà nelle ultime due partite”.

Il centrocampista offensivo del Frosinone

“Soulé? Lo conoscevo e sapevo delle sue qualità. Già in Argentina era uno dei giovani più promettenti e la scelta di andare al Frosinone gli ha fatto bene. Lo vedo in continua crescita, sta facendo vedere il suo valore: arrivare al calcio italiano così giovane non è facile, ma quando uno ci arriva completa il suo percorso di crescita. Lui lo sta facendo nel migliore dei modi. Penso che troverà spazio anche nella nazionale argentina, è molto giovane e ha avanti tantissimo tempo. Per me è una questione di tempo”.

L’articolo Zanetti: “L’Inter ha meritato la qualificazione agli ottavi ma la concentrazione non mancherà nelle restanti gare di Champions” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG