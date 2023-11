Il futuro del centrocampista polacco è un enorme punto interrogativo: i nerazzurri tengono d’occhio la questione ma non sono i soli.

Piotr Zielinski la scorsa estate ha ricevuto un’offerta dall’Arabia Saudita ma ha scelto di restare al Napoli; il polacco lo conferma ai microfoni di TVP Sport. “E’ vero, ma ho deciso di provare a ottenere qualcosa di più qui in Europa, come giocare in Champions League. E ho deciso che non era ancora il momento di inseguire i soldi. Non mi sto lamentando. I soldi non sono tutto. So che magari in futuro ci sarà un’offerta così vantaggiosa e ne approfitterò, ma per ora ho deciso che sarebbe stato meglio continuare la mia carriera in Europa”.

Obiettivo rinnovo

Zielinski però ancora non ha rinnovato: “Le trattative sono in corso. Come ho già detto, il mio agente si occupa di tutto questo. Non escludo certo che il contratto possa essere prolungato, ma penso che tutti lo scopriranno a tempo debito e io ora sono concentrato a dare il massimo con la maglia del Napoli, come ho fatto finora”.

La situazione

Attualmente c’è stallo sul suo rinnovo visto che c’è accordo su durata e nuovo stipendio (l’ex Udinese ed Empoli ha accettato una riduzione dell’ingaggio da 3,5 milioni a stagione a 2,5) ma non sulla data da cui far scattare il nuovo stipendio. Il contratto attuale scade nel 2024 e quindi il Napoli deve sbrogliare in fretta la matassa per non rischiare di perdere il giocatore a zero. Inter e Juventus aspettano ma interverranno solo quando e se la trattativa con gli azzurri salterà definitivamente.

