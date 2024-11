Nel Milan delude e sta diventando un caso, potrebbe raggiungere Stefano Pioli in Arabia. Le cifre del possibile affare.

Il Milan si sblocca in Champions battendo lo Slovan Bratislava, seppur con troppe difficoltà, ma a Milanello non tutti sorridono. C’è infatti un rossonero che sta vivendo un periodo difficile e, partita dopo partita, il suo futuro diventa sempre più incerto.

Stefani Pioli potrebbe arrivare in soccorso del Milan e decidere di ricongiungersi con uno di quei giocatori che, nel suo periodo rossonero, maggiormente ha segnato i suoi successi professionali. L’addio potrebbe consumarsi, sorprendentemente, già a gennaio.

Una stagione di alti e bassi e la “chiamata” di Pioli

Nonostante la squadra milanese abbia recentemente ottenuto una vittoria importante in Champions League contro lo Slovan Bratislava, tenendo vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale, le prestazioni generali offerte dal collettivo non hanno soddisfatto appieno i tifosi. Tra le note meno liete rossoneri emerge su tutti quella di un rossonero che non ha brillato come ci si attendeva, anche e soprattutto quando impiegato nel ruolo che maggiormente potrebbe esaltarne le caratteristiche. Questo lascia intendere che il suo futuro in rossonero è più incerto di quanto si possa credere. A tal proposito emerge un’indiscrezione davvero molto forte che racconta di Pioli molto interessato a portarlo con sé in Arabia, magari già a gennaio. Emergono anche le cifre del possibile accordo.

Dal Milan all’Arabia: addio a gennaio? Ecco le cifre

Le voci che circolano parlano di un interesse proveniente dall’Arabia Saudita – scrive Milanlive.it – con l’Al-Nassr in pole position per accaparrarsi le prestazioni dell’inglese. Ciò rappresenterebbe una curiosa reunion con Pioli, attuale tecnico dell’Al-Nassr, sotto la cui guida Loftus-Cheek aveva evidenziato le sue migliori performance. In termini economici, il Milan, che aveva acquistato il giocatore per 20 milioni di euro dal Chelsea, potrebbe ora considerare di cederlo per una cifra intorno ai 40 milioni.

Ruben Loftus Cheek

Sguardo al futuro

Mentre i tifosi rossoneri attendono con trepidazione il prosieguo della stagione, tra campionato e Champions League, il futuro di Loftus-Cheek appare sempre più incerto. La potenziale cessione a gennaio, e le cifre che circolano intorno al suo cartellino, testimoniano l’incessante movimento del mercato calcistico, in cui la carriera di un giocatore può prendere una direzione inaspettata in qualunque momento. Quel che è certo è che il prossimo passo nella carriera dell’inglese sarà seguito con interesse, sia dai tifosi del Milan che dagli addetti ai lavori.

