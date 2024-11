Fonseca è pronto a spiazzare tutti nella gara contro l’Empoli. Oltre al modulo si fa largo un’esclusione eccellente in attacco.

In vista della prossima sfida di Serie A che vedrà il Milan ospitare l’Empoli a San Siro, ogni tifoso rossonero e appassionato di calcio si interroga su quali saranno le mosse dell’allenatore Paulo Fonseca per cercare di accorciare le distanze dal Napoli capolista, distante ormai dieci punti.

La situazione richiede una vittoria imperativa per il Milan, non solo per mantenere vive le speranze di inseguire il titolo ma anche per consolidare la propria posizione in classifica. Fonseca, da prassi ormai, è pronto a stupire ancora tutti con delle scelte offensive pronte a far discutere.

Gli schieramenti in campo e l’esclusione in attacco sorprendente

Come riportato dai colleghi di Sky e dalle sessioni di allenamento a Milanello, il tecnico Paulo Fonseca sembra intenzionato a non modificare l’assetto tattico della squadra, mantenendo fede al 4-2-3-1 che ha caratterizzato il gioco dei rossoneri in questa stagione. La porta sarà presidiata da Maignan, figura chiave tra i pali. La linea difensiva vedrà Emerson Royal, Thiaw, Gabbia e Theo Hernandez pronti a respingere le offensive avversarie, mentre a centrocampo Fofana e Reijnders saranno i principali artefici della manovra milanista. Sarà in attacco che Fonseca annuncia i cambi più significativi che potrebbero essere oggetto di lunghe polemiche. L’esclusione eccellente che sta prendendo forma è decisamente sorprendente, soprattutto poi considerando quale sarà il suo sostituto.

Fonseca spiazza tutti: l’esclusione a sorpresa in attaco

Nell’attacco milanista, è previsto un cambio significativo: il ritorno di Morata, assente per squalifica nell’ultimo match europeo contro lo Slovan Bratislava. A supporto dell’attaccante spagnolo, Pulisic opererà sulla trequarti, con Leao e Musah pronti a dare ampiezza e velocità sulle fasce. Quest’ultimo prende il posto di Chukwueze, in una mossa che potrebbe rivelarsi determinante per le sorti della squadra rossonera. L’impiego di Pulisic, in particolare, è una scelta che potrebbe portare una ventata di creatività e imprevedibilità all’attacco del Milan.

Paulo Fonseca

La posta in gioco

Le scelte tattiche di Fonseca e il ritorno in campo dei giocatori chiave delineano un Milan pronto a tutto pur di ottenere una vittoria cruciale contro l’Empoli. Ogni passo falso potrebbe significare l’allontanarsi definitivo dal sogno scudetto, ma una vittoria potrebbe rilanciare le ambizioni e il morale della squadra. L’Empoli, dal canto suo, non sarà di certo un avversario facile e proverà a sfruttare ogni occasione per sottrarre punti preziosi ai rossoneri.

