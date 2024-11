Nonostante la preoccupazione dei tifosi, Fonseca si assume il “rischio” di una scelta obbligata. La situazione tra necessità e incertezze.

Potremmo definirlo Fonseca il “temerario”. Lo scenario che si apre dinanzi al Milan è uno di quelli destinati a generare dubbi e dibattiti, almeno fino a prova contraria. Domani a San Siro arriva l’Empoli che obbliga i rossoneri a convivere nel limbo tra necessità e incertezze.

La necessità di vincere la partita obbliga Fonseca i suoi uomini a scelte senza dubbio forti. Perdere ulteriori punti in classifica è un qualcosa che questo Milan non può permettersi per nessuna ragione al mondo, considerando è già a 9 punti dall’Europa che conta.

La partita da non sbagliare e quella scelta che crea preoccupazione

Fonseca e il Milan devono dare seguito alla vittoria, seppur sofferta, contro lo Slovan Bratislava. Il mister in conferenza stampa è stato chiaro in tal sensi, evidenziando che negare i problemi non è certamente il modo giusto per risolverli. La gara contro l’Empoli offre sia la possibilità di “redimersi” in tal senso, ma offre anche un’insidia dalla quale il Milan non può uscirne senza i tre punti in saccoccia. In questo contesto si aggiunge una grand preoccupazione per i tifosi per via di una scelta che Fonseca si appresta a compiere, in pieno stile temerario.

Il rischio obbligato di Fonseca e la preoccupazione dei tifosi

Nonostante le crescenti preoccupazioni dei sostenitori rossoneri, che temono una sua possibile assenza per squalifica nelle sfide cruciali che attendono il Milan, vedi l’Atalanta a Bergamo, Paulo Fonseca si è mostrato inamovibile nella sua decisione di schierare Fofana da titolare. Le dichiarazioni del tecnico evidenziano una fiducia incrollabile nel giocatore, anche in vista di partite di alta posta come quella contro l’Empoli, dove Fofana scenderà in campo nonostante una diffida che potrebbe costargli, in caso di ammonizione, la partecipazione al successivo incontro contro l’Atalanta. Questa scelta rischia di suscitare dibattiti, soprattutto considerando la scarsa profondità della rosa milanista in centrocampo, una situazione che non sembra concedere a Fonseca molte alternative valide.

Youssouf Fofana

Questioni di copertura a centrocampo: alternative e ritorni

L’assenza di valide alternative a Fofana nel ruolo centrale mette in evidenza il dilemma di Fonseca. Giocatori come Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek non sembrano offrire le garanzie necessarie per sostituirlo adeguatamente, e il ritorno di Bennacer potrebbe non essere sufficiente a coprire pienamente le esigenze della squadra. Inoltre, la necessità di concedere un riposo a giocatori come Tijjani Reijnders sottolinea ulteriormente la necessità di rinforzi in un reparto che, nel calcio moderno, si rivela sempre più cruciale per il successo di una squadra che affronta impegni frequenti tra campionato e competizioni europee.

