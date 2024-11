Volano ancora parole grosse sul cielo di Milanello. L’eco della polemica questa volta è davvero ridondante, ecco cosa è successo.

In un periodo in cui il Milan cerca di ritrovare solidità e costanza per affrontare al meglio le sfide che lo attendono, le prestazioni del singolo possono diventare decisamente rilevanti. Non mancano polemiche e spifferi a rendere ancora più complicato carico di tensione il momento.

L’ultima provocazione che sta aleggiando su Milanello è decisamente forte, diremmo anche eccessiva. Una voce che sta generando polemica e dibattito, che metterebbe in luce un problema del Milan da risolvere in maniera drastica. La polemica divampa.

Milan in cerca di risposte e la polemica che non aiuta

Il Milan sta vivendo senza dubbio una fase interlocutoria, in cui si chiede agli uomini di Fonseca di dare risposte alle sempre più ingombranti domande che emergono dalle prestazioni in campo. Il pareggio contro la Juve e la vittoria troppo sofferta contro lo Slovan Bratislava accendono il dibattito sul Milan al quale, con scarso tempismo, si sommano le nuove polemiche attorno a un rossonero indicato come “problema” per il Milan. La voce non solo crea disturbo ma, al contempo, scatena i tifosi rossoneri che non condividono un attacco simile e soprattutto così provocario.

“E’ un problema per il Milan, deve stare in panchina”: è polemica su Milanello

L’attenzione mediatica su Hernandez è ulteriormente salita dopo le recenti dichiarazioni di Antonio Cassano, ex attaccante noto per il suo approccio diretto e spesso polemico. Nel corso di una puntata del programma ‘Viva el Futbol’, Cassano ha esternato pesanti critiche nei confronti del francese, sottolineando come le sue prestazioni siano state poco convincenti nell’arco delle ultime dodici partite. Per Cassano, il calciatore ha smesso di essere quell’elemento capace di fare la differenza sulla fascia sinistra, risultando oggi più un problema che una risorsa per il Milan. L’ex attaccante ha suggerito al Milan un approccio simile a quello adottato con Rafa Leao in passato: se esistono problemi tra il giocatore e la società, questi devono essere risolti al più presto. In assenza di miglioramenti, Cassano ritiene che Hernandez debba lasciare il suo posto nello schieramento titolare a favore di alternative che possano garantire una maggiore affidabilità. Tale posizione ha sollevato non poche discussioni sull’opportunità di relegare un giocatore del calibro di Hernandez in panchina, in un momento comunque delicato per la squadra.

La situazione contrattuale

A complicare il quadro ci sono le discussioni relative al rinnovo del contratto di Hernandez, attualmente in fase di stallo. Questo elemento aggiunge un ulteriore strato di incertezza sulla futura presenza del giocatore all’interno della rosa milanista, specialmente se le sue prestazioni non dovessero risalire nel breve periodo.

