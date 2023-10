Le parole dell’ex centravanti di Atalanta, Udinese e Napoli German Denis su quello che è stato il pareggio tra Inter e Bologna

Tramite LeoTalk, l’ex centravanti del Napoli German Gustavo Denis ha voluto parlare del pareggio dell’Inter contro il Bologna.

«L’Inter va in difficoltà quando abbassa il baricentro. Non so se sia un fatto di stanchezza o meno, era successo anche col Sassuolo. Il Bologna comunque gioca bene, ha giocatori di qualità. Vedo un campionato equilibrato, ma l’Inter non può permettersi di abbassare la guardia. È stata una serie di errori anche da parte della difesa».

L’articolo Denis sull’Inter: «Non può abbassare così la guardia» proviene da Inter News 24.

