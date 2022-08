Il club catalano è ancora alle prese coi problemi nel far quadrare i conti societari, l’attaccante olandese non facilita le cose.

Memphis Depay è stato accostato a parecchi top team europei ma è ancora al Barcellona: secondo Sport sembra incredibilmente destinato a restare almeno un altro anno. Sì perché stanno svanendo pian piano tutte le possibili destinazioni, l’olandese ha uno stipendio molto importante che i catalani vorrebbero evitare di pagare.

Arkadiusz Milik

Dopo che la Juventus ha scelto Milik, per Depay resta solamente l’ipotesi Manchester United ma i Red Devils puntano soprattutto Anthony dell’Ajax e devono risolvere la grana Cristiano Ronaldo. Se l’olandese resterà in Spagna allora il club intavolerà le negoziazioni, molto difficili, per il rinnovo con abbassamento dello stipendio.

