Il tecnico rossonero ha solo un paio di dubbi per la formazione che affronterà l’Inter questa sera a San Siro.

Stefano Pioli cambia il suo Milan e pensa anche al fondamentale impegno di domenica prossima contro il Napoli. Le due squadre condividono il primo posto in classifica e non sarà facile concentrarsi unicamente sull’impegno di Coppa. Ecco le scelte dell’allenatore del Milan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

Come ammesso dallo stesso tecnico rossonero nella conferenza stampa della vigilia, questa è solo un’altra settimana importante per il Milan. Dopo il derby infatti arriverà il big match del Maradona contro il Napoli. Servirà un grande Milan per superare questo periodo con due vittorie.

