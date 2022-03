Il tecnico interista e la sua squadra non possono sbagliare: ecco gli undici che affronteranno il Milan questa sera.

Senza se e senza ma, l’Inter cerca la vittoria e per conquistarla servono gli uomini migliori. Più degli interpreti, a fare la differenza saranno le motivazioni, l’approccio alla gara e il comportamento per tutti i 90 minuti. Nell’ultimo derby i nerazzurri hanno dominato per lunghi tratti del match per poi crollare nel finale. Ora Inzaghi si aspetta un risultato diverso.

Ecco perché il tecnico si affiderà ancora una volta ai big: davanti Lautaro e Dzeko, nessun cambio sulle fasce e in mezzo al campo. Ecco le scelte di Simone Inzaghi:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Simone Inzaghi.

