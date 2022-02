L’attaccante del Lille piace a Inter e Milan ma la valutazione del club francese spaventa le pretendenti.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, è in atto un vero derby di mercato per Jonathan David del Lille. L’attaccante canadese, erede di Osimhen nel club francese, sta attirando su di sé le attenzioni dei migliori club europei. I nerazzurri pensano a lui anche a seguito delle difficoltà di Lautaro Martinez. I rossoneri, che vogliono rinforzare la squadra in ogni reparto, hanno un tesoretto a disposizione per un grande nome in attacco.

Il club francese, durante la prossima estate, sarà una (cara) bottega presa d’assalto. Oltre a Botman e Renato Sanches, obiettivi del club rossonero, anche David dovrebbe lasciare la Ligue 1. Il costo del cartellino del calciatore è di 50 milioni di euro. Una cifra coerente con il rendimento del calciatore: quest’anno sono già 12 i gol in 25 partite. Maldini e Marotta studiano la prima offerta per vincere il primo derby della stagione.

