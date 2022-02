Il difensore del Milan non rinnoverà il proprio contratto in scadenza a giugno e la Lazio avanza con una ricca proposta al giocatore.

Secondo quanto riportato da Pianeta Milan, è Alessio Romagnoli il primo obiettivo per la difesa biancoceleste in vista della prossima stagione. Lotito e Tare hanno già preso contatti con il ragazzo, che da grande tifoso laziale, è parecchio tentato da un ritorno nella Capitale.

La Lazio, che non è ancora certa di trattenere Luiz Felipe, ha proposto al centrale del Milan un accordo da 3.2 milioni di euro a stagione. Un compenso da vero top player per quelle che sono le linee guida della società sul tema stipendi. Il Milan è entrato nell’ordine di idee di fare a meno del calciatore e sta sondando Botman (Lille) per la prossima stagione.

