Il club rossonero vuole approfittare di questa corsia preferenziale per blindare l’attaccante e regalarsi il centrocampista portoghese.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan ha aperto un doppio canale con Jorge Mendes per presente e futuro. L’attualità porta al rinnovo di Rafael Leao, attaccante simbolo della rincorsa del Milan al primo posto in classifica. Per l’estate invece si monitora il nome del centrocampista del Lille, che via social continua ad ammiccare ai rossoneri.

Due trattative che hanno una buona probabilità di riuscita. Leao vuole continuare a crescere con la maglia rossonera addosso e ricalcare le orme dei grandi attaccanti del passato. Renato Sanches, dopo una carriera in giro per l’Europa, vuole firmare il contratto più importante. Per il centrocampista il Milan rappresenta l’occasione più importante della sua vita sportiva.

