Il difensore del Lipsia Josko Gvardiol è molto ambito sul mercato ma il club tedesco non ne fa una valutazione bassa.

Josko Gvardiol è un difensore centrale croato del Lipsia che si è messo in mostra nell’ultima Bundesliga. Molti addetti ai lavori lo avevano avvicinato all’Inter come possibile sostituito di Alessandro Bastoni. I nerazzurri devono vendere un pezzo pregiato per generare un grosso utile.

Su di lui secondo i media britannici si preannuncia un derby inglese che vede protagonisti Chelsea e Tottenham. In particolare i Blues devono sostituire Christensen e Rudiger che sono andati via a parametro zero. Gli Spurs sono anche sullo stesso Bastoni e Gvardiol potrebbe essere il piano B. In ogni caso il Lipsia lo valuta 50 milioni di euro, decisamente troppo per l’Inter, non per le londinesi.

