Dalle indiscrezioni Silvio Berlusconi fa sul serio con il Monza, pronti 150 milioni per allestire una rosa da Serie A.

Silvio Berlusconi fa sul serio, vuole un Monza da Serie A e capace di sorprendere. Galliani lo sa bene e sta già scandagliando il mercato. Dalle indiscrezioni dei giornali, si parla di un budget complessivo di 150 milioni di euro tra cartellini e ingaggi dei giocatori.

I nomi che si fanno sono quelli di Antonio Candreva dalla Sampdoria, Andrea Ranocchia a parametro zero. Cercasi anche il grande colpo davanti con Belotti e si pensa al ritorno di Balotelli o Destro a parametro zero. Ma non solo giocatori d’esperienza, piace Pessina dall’Atalanta, Vignato dal Bologna. Inoltre chiesto Fagioli alla Juventus e il centrale Caldara di ritorno al Milan. Sensi dall’Inter è il sogno del tecnico Stroppa insieme a Nandez del Cagliari. Inoltre occhi puntati se salta il riscatto di Messias da parte del Milan, Galliani è pronto ad inserirsi. Piace anche Ounas.

