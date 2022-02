Derby, la gioia di Pioli: “Vittoria che dà soddisfazione, abbiamo avuto coraggio”

Stefano Pioli è soddisfatto di questo Milan e non nasconde la sua gioia ai microfoni di DAZN: “Ho riso rivedendo la mia corsa, non sono più bello da vedere. Tanta felicità per la vittoria ottenuta contro una squadra forte, ho giocatori che vanno oltre il loro spirito e non mollano mai. Questa è una vittoria che ci deve dare soddisfazione, abbiamo gli stessi punti della scorsa stagione. C’è tanto da fare”. Cosa ha detto alla squadra? “Che dobbiamo credere nelle nostre qualità. Gli ostacoli diventano insormontabili per chi non ci crede. Non abbiamo fatto niente, ma vincere un derby in casa di una squadra come l’Inter è una grande soddisfazione. Ora ci buttiamo sulla Coppa Italia, vogliamo fare bene”.

Soddisfazione più per il risultato o per come è arrivato? “Vero che l’Inter ha fatto meglio di noi. Ma mi porto il coraggio dei miei, che non hanno avuto paura ad affrontare avversari più forti. Poi è chiaro che vincere ribaltandola magari non nel nostro momento migliore, anche se l’unica sconfitta patita è arrivata anche per altre situazioni. Abbiamo lavorato tanto sulle palle sporche, accettando gli uno-contro-uno contro gente che aveva più gamba di noi. Lavoriamo da due anni su certi concetti, vedere la squadra che mantiene questo spirito è una soddisfazione. Poi, andare sotto in una gara così pesante e vincere così vuol dire che l’allenatore deve essere contento di quello che fanno i giocatori e io lo sono”. Sull’importanza della panchina e di Brahim Diaz. “Avere giocatori con caratteristiche diverse nella stessa posizione è un vantaggio. Ci sono partite e partite quindi sfruttiamo le nostre caratteristiche. Per Brahim, dico che è la qualità dei minuti che si hanno a disposizione che fa la differenza. Sperava di giocare dall’inizio, ma è stato determinante nei 30 minuti fatti. Bisogna mantenere questa qualità e il rispetto per i compagni”.