Inzaghi dopo il derby: “Risultato bugiardo. Cambi sbagliati? Non penso”

Una serata amara per l’Inter. Arriva una sconfitta che riaccende l’entusiasmo per i rossoneri di Stefano Pioli. Simone Inzaghi parla in conferenza stampa a margine del ko contro il Milan. “Avremmo meritato di più, dovevamo concretizzare e non ci sarebbero stati episodi arbitrali di cui parlare (come nel primo gol del Milan, ndr)”. Eventuali ripercussioni psicologiche? “Una sconfitta in un derby non è uguale alle altre ma dovremo uscirne più forti di prima perché avremo Roma, Napoli e Liverpool in sequenza. Per vincere determinate partite bisogna fare di più”.

Si passa poi ad analizzare i cambi. Errori di gestione? “Non penso. Perisic ha avuto un indurimento al polpaccio e sembra sia stato solo un forte crampo. Lautaro aveva dato tutto, è stato bravissimo. E Calhanoglu l’ho cambiato al 72′, aveva dato tutto ed era ammonito”. Tornato il difetto della mancanza di concretezza? “Risultato bugiardo ma vanno fatti i complimenti al Milan per essere rimasto in partita fino alla fine. Rammarico per non averla chiusa già nel primo tempo, quando avevamo creato tanto. In queste gare vanno messe più cattiveria e determinazione”. E adesso cosa cambia? “Tutto uguale a prima. Abbiamo sprecato una grandissima occasione, specie per come abbiamo giocato per 70 minuti”.