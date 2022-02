Il Milan batte per 2-1 l’Inter nel derby e riapre il campionato

È un derby amaro per l’Inter, battuta per 2-1 da un Milan battagliero. La doppietta di Giroud ribalta un match che i campioni d’Italia avevano controllato nei primi 45 minuti. Un confronto non spettacolare che vede prevalere i rossoneri grazie a due episodi favorevoli. Un’Inter poco reattiva nel secondo tempo deve cedere la posta in palio a un Milan che ha il merito di crederci nonostante lo svantaggio iniziale.

È l’Inter ad andare in vantaggio nel derby grazie al colpo da biliardo di Perisic da corner di Calhanoglu. Il primo tempo si gioca a una porta sola e tra i rossoneri il migliore in campo è il portiere Maignan. I nerazzurri sprecano e si fanno rimontare nella ripresa. Prima al 75′ e poi al 78′ con il più classico movimento del repertorio di Giroud. Colpevole ancora una volta Handanovic, un po’ troppo timido nell’opporsi alla conclusione dell’attaccante francese. Pioli batte l’Inter nel derby e riapre il campionato. I rossoneri si portano momentaneamente a -1 in classifica in attesa del recupero di Bologna-Inter. Serata amara per i nerazzurri che cercheranno una pronta reazione già martedì prossimo in Coppa Italia contro la Roma.

di Riccardo Amato