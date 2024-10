Il commissario tecnico della nazionale francese crede molto nelle qualità del nerazzurro che però in nazionale non riesce ad esprimersi al top. Nel mondo dello sport, gli aggiornamenti sulle condizioni fisiche dei giocatori rappresentano spesso notizie di grande interesse, specialmente quando riguardano atleti di caratura internazionale. Nel caso di Marcus Thuram, attaccante della nazionale francese e dell’Inter, le condizioni sono state oggetto di particolare attenzione alla vigilia della sfida di Nations League contro il Belgio. Didier Deschamps, il commissario tecnico della Francia, ha fornito importanti aggiornamenti sul giocatore in conferenza stampa. La differenza L’allenatore ha colto l’occasione per esprimersi anche sul rendimento del giocatore all’Inter. Deschamps ha evidenziato la particolarità del sistema di gioco della squadra di Inzaghi: gli attaccanti sono pressoché costretti a essere decisivi. Questa condizione, unita alla fiducia e alla tranquillità che un attaccante deve avere, contribuisce a rendere Thuram un giocatore estremamente efficace nel suo ruolo. […]

Leggi l’articolo completo Deschamps fa luce sulle condizioni di Thuram e non solo, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG