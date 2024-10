Nell’ambito dell’inchiesta che portato all’arresto di 19 ultras dei due club milanesi, dopo Zanetti ed Inzaghi verrà ascoltato un giocatore nerazzurro. In un intricato intreccio di sport, legalità e controversie fuori dal campo, Hakan Calhanoglu si ritrova al centro di attenzioni non per le sue prestazioni in campo con la maglia dell’Inter, ma per le sue relazioni fuori dal rettangolo di gioco. Il calciatore, impegnato attualmente con la nazionale turca, è stato informato di dover affrontare un’audizione immediatamente dopo il suo ritorno a Milano. Questo appuntamento fa luce su un’indagine che coinvolge figure appartenenti al tifo organizzato nerazzurro, ora sotto inchiesta nella cosiddetta operazione “Doppia Curva”. L’audizione Non appena l’eco degli impegni internazionali si sarà dissipato, come riporta la Gazzetta dello Sport, il regista sarà chiamato a fornire chiarimenti in un’audizione che si terrà presumibilmente tra mercoledì e giovedì di questa settimana. In due già sono stati ascoltati Questa convocazione […]

