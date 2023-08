Didider Deschamps, Ct della Francia, ha parlato a L’Equipe della situazione di alcuni giocatori tra cui Mbappé e Pogba

Didider Deschamps, Ct della Francia, ha parlato a L’Equipe della situazione di alcuni giocatori tra cui Mbappé e Pogba. Le sue dichiarazioni:

MPABBE’ – «Sarebbe venuto con noi, questa è una certezza. Avremmo fatto in modo di trovare soluzioni. Non è ancora nato chi potrebbe far perdere la tranquillità a Kylian».

POGBA – «Ha avuto un anno complicato, con infortuni e problemi extra-sportivi. Ha bisogno di tornare in piena forma. Parlo con lui, ovviamente, ma nel recupero c’è un tempo incomprimibile: deve affrontare gli allenamenti, poi le partite e il suo corpo deve resistere. Voglio Paul nella Francia se è Paul. Ma penso che possa tornare, ha la mente, le capacità».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG