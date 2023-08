Toni Kroos, centrocampista e bandiera del Real Madrid, ha commentato il passaggio del giovane centrocampista Gabri Veiga all’Al-Ahli.

Il 21enne, come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, andrà in Arabia Saudita e percepirà uno stipendio monstre. Cosa che evidentemente non ha gradito il giocatore tedesco dei Blancos che nei commenti di un post Instagram del noto esperto di mercato ha scritto: «Imbarazzante».

