Didier Deschamps, quale sarà il suo futuro? L’ex centrocampista e allenatore della Juve si racconta in questo modo

Didier Deschamps ha parlato del suo possibile futuro a Nice-Matin. Le dichiarazioni dell’ex Juve.

LE PAROLE – «Anche smettere, è una possibilità, accadrà ad un certo punto. So di essere in una posizione molto desiderabile, è normale, è un livello alto. Se avrò meno passione, voglia, determinazione, non forzerò. A maggior ragione per quello che rappresenta per me la maglia blu, bianco e rossa».

