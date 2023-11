Salisburgo Inter, i tifosi nerazzurri non dimenticano il passato dell’ex centrocampista: cori contro Marchisio in Austria!

Anche Claudio Marchisio presente a Salisburgo in qualità di inviato per Prime Video per commentare da bordocampo il match tra gli austriaci e l’Inter.

I tifosi nerazzurri presenti non hanno dimenticato però il passato alla Juventus del Principino, vittima di cori e sfottò da parte dei sostenitori meneghini.

