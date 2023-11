Deschamps: «Siamo in contatto con Pogba, vi dico questo. Su Rabiot…». Le parole del CT della Francia in conferenza stampa

Didier Deschamps, in conferenza stampa, ha parlato anche dei bianconeri Rabiot e Pogba.

POGBA – «Siamo in contatto. Non vi dirò il contenuto dei nostri colloqui. Oggi attende una decisione, una sanzione, che sarà più o meno lunga. Con tutto quello che ha passato prima, è una situazione molto complicata per lui, psicologicamente molto difficile. Non potrà essere selezionato finché sarà sospeso. Per quanto tempo? Tornerà al suo miglior livello? Ha le capacità, la mentalità per farlo. Ma non accadrà da un giorno all’altro, purtroppo per lui»

RABIOT – «È maturo, si tratta di avere un po’ più di responsabilità, ma non cambierà il suo carattere e il suo modo di essere. È un riconoscimento per una persona piuttosto riservata, che parla poco di sé. Da diversi anni è ad un ottimo livello. Sono un po’ geloso perché non sono mai stato capitano della Juventus… Ma è un grande segno di fiducia data dal suo allenatore e sicuramente motivo di orgoglio per lui».

The post Deschamps: «Siamo in contatto con Pogba, vi dico questo. Su Rabiot…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG