Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Giovedì 9 novembre: notizie Serie A

La Juventus ha annunciato il rinnovo di contratto di Manuel Locatelli. Il centrocampista prolunga il suo rapporto fino al 2028.

In un video pubblicato via Instagram dal club Locatelli ha poi dedicato un messaggio ai tifosi bianconeri, esprimendo tutto il suo amore per questa maglia.

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: ufficiale il rinnovo di Locatelli con la Juve fino al 2028 appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG