Bonucci: «Nel Napoli c’è pesantezza nel giocare da vincitori. Su Osimhen e Kvara…». Le parole dell’ex Juve

Bonucci, ex difensore della Juve, a Sportitalia ha commentato il pareggio ottenuto dal suo Union Berlino contro il Napoli in Champions League.

BONUCCI – «Al Napoli uno come Osimhen manca molto, poi è un’altra storia giocare da vincitori e c’è una pesantezza diversa nell’affrontare le partite. Kvaratskhelia ha fatto una buona partita, poi poteva fare meglio in alcune situazioni per il Napoli ma ha fatto bene per noi. Noi però abbiamo fatto una partita stoica».

