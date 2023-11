Yildiz fa emozionare: «E’ speciale militare nel club in cui hanno giocato Baggio, Zidane e Del Piero». Le dichiarazioni

Yildiz nel corso della sua intervista a Bild ha spiegato l’emozione vissuta nel giorno del debutto con la maglia della Juventus.

DEBUTTO – «Quando ho debuttato, per me, si è avverato un sogno: è stata un’esplosione di emozioni! Ed è speciale militare nello stesso club in cui hanno giocato dei miei modelli del passato come Baggio, Zidane e Del Piero».

