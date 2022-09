Didier Deschamps, Ct della Francia, ha parlato in conferenza del portiere del Milan Mike Maignan

Didier Deschamps, Ct della Francia, ha parlato in conferenza del portiere del Milan Mike Maignan. Le sue dichiarazioni:

«Mike, già nella scorsa stagione, ha mostrato fiducia e un livello di prestazioni molto alte al Milan, così come anche Lloris. Non mi posso lamentare dell’assenza di Hugo, sarà un’opportunità per Mike di accumulare esperienza a livello internazionale. Ne ha già un po’, è stato spesso con noi anche se non sempre è sceso in campo. È una buona cosa, per me è un privilegio avere portieri così bravi»

