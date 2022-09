Sono queste le parole del presidente del Milan, Scaroni a MilanTV, così durante l’intervento con Shevchenko.

Ecco le parole del presidente Paolo Scaroni del Milan, che a MilanTV parla di questioni sociali con Shevchenko davanti ai propri tifosi: “L’attenzione costante ai grandi temi sociali e il supporto alle diverse situazioni d’emergenza fanno da sempre parte del DNA del nostro Club che in quanto istituzione sociale sente la responsabilità di contribuire tramite azioni concrete a promuovere un cambiamento positivo nella società. Siamo orgogliosi di essere al fianco di una leggenda come Shevchenko nel sostenere chi ne ha più bisogno e il nuovo progetto a Irpin, come la sua gradita visita di oggi, testimoniano la volontà di proseguire insieme in questo percorso.“

Gianluca Fiorini parla di Pioli alla Gazzetta dello Sport: “Apprezzo anche Pioli, che ho aiutato a decollare: da esonerato dal Bologna venne a Londra nel 2013 per studiare la Premier e quando andò alla Lazio ascoltò il mio consiglio di prendere Milinkovic, che avevo visto all’Euro U19.”

