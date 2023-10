Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato in conferenza stampa anche della positività al testosterone di Paul Pogba

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato in conferenza stampa anche della positività al testosterone di Paul Pogba.

PAROLE – «Allegri è particolarmente triste per Paul, come lo sono anch’io, ultimamente gli sono cadute sulla testa un sacco di cose. Si trova in una situazione complicata. Si difenderà. Dovrà difendersi, questo fa parte di una lunga procedura. Non so cosa gli riserverà il domani, ma è triste per lui quello che gli sta succedendo. Non so come sarà il suo futuro, ci vorrà tempo. Anche se è con noi da un po’, è chiaro. Spero per lui che ritrovi il sorriso, il pieno possesso dei suoi mezzi, che ritrovi il campo, ma ci vorrà del tempo».

