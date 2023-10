Eldor Shomurodov, attaccante di proprietà della Roma in prestito al Cagliari, ha parlato Domus Rossoblù dei momento dei sardi in Serie A

MOMENTO – «Abbiamo sbagliato sempre qualcosa nelle varie partite, in Serie A non hai spazio e tempo per recuperare perché ci sono avversari fortissimi che ti puniscono. Adesso siamo indietro e dobbiamo risalire la china lavorando, a parlare saranno campo e risultati».

RANIERI – «Ci dà una grande carica, è un privilegio poter lavorare con un monumento come lui. Dobbiamo seguirlo, sa cosa c’è da fare e come si gestiscono questi momenti, ne ha vissute tante in Italia e all’estero, giocando per il vertice ma anche per la zona salvezza. Come ha detto lui: ora è il momento di reagire, lavorare, parlare poco e dare tutto per questa maglia».

