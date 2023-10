Massimo Cacciari, filosofo e milanista, ha parlato a Radio Rai 1 del momento del Milan nel campionato di Serie A. Le dichiarazioni

PAROLE – «Il Milan è in testa alla classifica Ci resterà per poco. Basta avere un minimo di consapevolezza critica per sapere che non ci resterà tanto, è evidente che non può vincere né il campionato né tanto meno la Champions. L’Inter è la squadra più attrezzata ma non sarebbe la prima volta che fa delle sciocchezze e si fa rimontare. Fallo di Pulisic? Un po’ sì, col braccetto se lo è aggiustato… Ma il calcio è bello perché c’è il trucco, l’astuzia. E’ simile alle battaglie come il Palio di Siena. Non c’è più godimento a vincere così ma fa parte del gioco».

