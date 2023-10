Le parole dell’allenatore della Francia Deschamps nei confronti dell’attaccante dell’Inter Thuram. Ecco alcune dichiarazioni

In conferenza l’allenatore della Francia Deschamps ha citato tra le righe l’attaccante dell’Inter Thuram.

«Le gerarchie si stanno evolvendo, non è perché uno segna tre gol e un altro non segna che chi ne ha segnati tre diventa il numero uno. Giroud ha 37 anni. La scelta riguarda più il profilo in relazione all’avversario. Olivier e Thuram sono profili simili, Kolo Muani è un profilo diverso. L’obiettivo è sempre essere più pericoloso dell’avversario».

