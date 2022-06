L’attaccante del Genoa Mattia Destro si svincolerà dai liguri e molto probabilmente resterà nel massimo campionato italiano.

Il contratto col Genoa di Mattia Destro scadrà a fine mese così l’attaccante sarà libero di scegliere la prossima destinazione. L’ex Roma, Milan e Bologna sicuramente non resterà in Liguria dopo la retrocessione; tra l’altro sembrava non essere particolarmente nelle grazie del nuovo tecnico Alexander Blessin che nella seconda parte di stagione non lo schierava spesso titolare.

IM_pallone_serie_A_2020

Sul centravanti trentunenne autore di 9 goal nell’ultimo campionato secondo Tuttosport ci sono le due neopromosse Monza e Cremonese oltre allo Spezia. Destro nel girone di andata del campionato sembrava essere tornato su buoni livelli ma un infortunio ha rovinato tutta la seconda arte di stagione; vedremo se riuscirà a rilanciarsi l’anno prossimo.

