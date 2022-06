L’esterno del Cagliari dovrebbe essere il prossimo colpo dell’Inter che sta definendo l’affare col club sardo.

Ceduto Ivan Perisic che ha preferito andare a giocare in Premier League, il suo sostituto sarà Raoul Bellanova; anche se la definizione non è propriamente esatta. L’esterno del Cagliari gioca a destra per cui sull’altra fascia ci saranno Gosens e Darmian, Bellanova si giocherà il posto con Dumfries.

Beppe Marotta

Secondo la Gazzetta dello Sport nerazzurri e rossoblù la settimana scorsa hanno trovato un principio di accordo per 8 milioni più un giovane a scelta tra Casadei e Franco Carboni. Oggi è in programma un incontro tra le parti a Milano e l’affare potrebbe andare in porto quindi a ore. Bellanova è stato appena riscattato dal Bordeaux e ha un contratto col Cagliari fino al 2026.

