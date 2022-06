I giallorossi starebbero valutando se è il caso di fare un’offerta di contratto a Dries Mertens in uscita dal Napoli.

L’attaccante belga Dries Mertens è il maggior cannoniere della storia del Napoli ma a 35 anni la sua avventure sembra star per finire: l’ex PSV Eindhoven ha il contratto in scadenza fra un mese e per rinnovare chiede un annuale a 2,5 milioni più un ricco premio alla firma.

Dries Mertens

Il club partenopeo non sembra volerlo accontentare nonostante l’ottimismo di qualche mese fa; ecco quindi che potrebbe tesserarlo la Roma. Il Corriere dello Sport, infatti, riporta che i giallorossi potrebbero offrirgli un annuale con opzione a 2 milioni più bonus. Mertens quest’anno ha dimostrato di poter essere ancora molto utile e potrebbe essere una buona risorsa per Mourinho se decidesse di tornare al 4-2-3-1.

