L’attaccante dell’Inter Martin Satriano ha chiarito il proprio futuro nell’immediato dicendo, un po’ a sorpresa, che non cambierà squadra.

Martin Satriano è reduce dal prestito al Brest e ha fatto ritorno all’Inter: l’uruguaiano non dovrebbe andare nuovamente in prestito ma dovrebbe restare a Milano, lo ha ammesso in un’intervista ad ESPN “In Francia ho imparato molto. All’Inter non avevo giocato molto e la Ligue 1 è stata il mio primo campionato da professionista a tutti gli effetti”.

Lautaro Martinez

“L’Inter mi ha comunicato che la loro idea è di tenermi quest’anno. Il mio obiettivo è andare al Mondiale e, alla mia età, voglio giocare tutte le partite. All’Inter Godin e Vecino mi hanno reso la vita facile, era un bel gruppo con tanti sudamericani come Vidal e Sanchez. I due cileni si sono comportati egregiamente con me, mi hanno dato sempre consigli da amici. Lautaro e Lukaku? Dovevo guardarli e imparare il più possibile, la velocità di gioco era un qualcosa che mi ha impressionato. E anche fisicamente, soprattutto Lukaku”.

