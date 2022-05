L’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu non usa giri di parole per esprimere la sua preferenza sulla vincitrice dello Scudetto.

Gerard Deulofeu in un’intervista ad AS parla della corsa Scudetto e del suo futuro. “Desidero che il Milan vinca lo scudetto, ovviamente. Sono un loro tifoso. Hanno un piccolo vantaggio, ma non possono sbagliare più perché credo che l’Inter vincerà tutte le tre giornate che restano”.

“Noi abbiamo provato a fermarli, ma è molto difficile fare due gol alla migliore difesa del campionato. Ammetto che mi piacerebbe fare un passo avanti nella mia carriera, ma ogni cosa ha il suo tempo e io, all’Udinese, sono felicissimo. Ciò di cui sono certo è che ho 28 anni e il meglio della mia carriera deve ancora venire”.

